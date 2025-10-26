Bui candidatura alla presidenza del Veneto sub iudice | respingimento per irregolarità formale da parte della Corte D' Appello di Venezia
VENEZIA - Candidatura alla presidenza della Regione Veneto in salita per Fabio Bui. L'ex presidente della provincia di Padova, candidato in lizza per i Popolari per il Veneto,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Altre letture consigliate
Il gruppo politico Popolari con Decaro, a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia, invita la cittadinanza alla presentazione ufficiale dei... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Bui, candidatura alla presidenza del Veneto sub iudice: respingimento per irregolarità formale da parte della Corte D'Appello di Venezia - L'ex presidente della provincia di Padova, candidato in lizza per i Popolari per il ... Segnala ilgazzettino.it
In Veneto sub iudice la candidatura di Fabio Bui (Popolari) - La candidatura alla presidenza del Veneto di Fabio Bui per "Popolari per il Veneto", è sub iudice dopo un primo respingimento per irregolarità formale da parte della Corte D'Appello di Venezia. Secondo ansa.it
Bui, la lista e i candidati alle elezioni regionali dei Popolari per il Veneto - Fabio Bui, ex presidente della provincia di Padova, è il candidato alla presidenza della Regione Veneto. Scrive ilgazzettino.it