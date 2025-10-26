Bui candidatura alla presidenza del Veneto sub iudice | respingimento per irregolarità formale da parte della Corte D' Appello di Venezia

Ilgazzettino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Candidatura alla presidenza della Regione Veneto in salita per Fabio Bui. L'ex presidente della provincia di Padova, candidato in lizza per i Popolari per il Veneto,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

bui candidatura presidenza venetoIn Veneto sub iudice la candidatura di Fabio Bui (Popolari) - La candidatura alla presidenza del Veneto di Fabio Bui per "Popolari per il Veneto", è sub iudice dopo un primo respingimento per irregolarità formale da parte della Corte D'Appello di Venezia. Secondo ansa.it

