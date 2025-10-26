Bugonia satira che attacca l’ambiguità del potere di un presente polarizzante

Titolo: Bugonia Titolo originale: Bugonia Regia: Yorgos Lanthimos Paese di produzione anno durata: Irlanda, Gran Bretagna, Canada, Corea del Sud, Stati Uniti 2025 120 min. Sceneggiatura: Will Tracy Fotografia: Robbie Ryan Montaggio: Gi?rgos Mauropsarid?s Suono: Jerskin Fendrix Cast: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Alicia Silverstone, Stavros Halkias, J. Carmen Galindez Barrera, Cedric Dumornay, Marc T. Lewis, Roger Carvalho Produzione: CJ ENM, CJ Entertainment, Element Pictures, Fremantle, Fruit Tree, Square Peg Distribuzione: Universal Pictures Programmazione: Cinema Capitol Bergamo, Notorious Cinema Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema “Finché il re è sano e salvo, tutte le api la pensano in maniera uguale, ma, perduto il re, il patto è infranto”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it