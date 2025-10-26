Bsde quartet - rassegna sounds & stories
BSDE 4tet è una formazione i cui componenti hanno base tra l'Olanda e l'Italia, che sfrutta i variopinti background dei membri per creare un suono sempre fresco attraverso un repertorio di composizioni originali, a cura del sassofonista, caratterizzate da una scrittura aperta, dove l’apporto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
️ AMY GADIAGA QUARTET ️ 8 novembre 2025 ore 21:00 Teatro Zancanaro di Sacile Amy Gadiaga è una contrabbassista, cantante e compositrice franco-senegalese cresciuta nella banlieue parigina e oggi con base a Londra. La sua musica unisce - facebook.com Vai su Facebook
Bsde quartet - rassegna sounds & stories - BSDE 4tet è una formazione i cui componenti hanno base tra l'Olanda e l'Italia, che sfrutta i variopinti background dei membri per creare un suono sempre fresco attraverso un repertorio di composizion ... Segnala parmatoday.it