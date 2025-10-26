Bruno Vespa e Jannik Sinner alle Iene dopo la polemica sulla Coppa Davis
Bruno Vespa MILANO – Polemica sulla Coppa Davis e Jannik Sinner: dopo giorni di meme e reazioni, Le Iene hanno intercettato Bruno Vespa per chiedergli spiegazioni. Ma non si sono fermate qui. Durante il torneo di Vienna, Stefano Corti ha avvicinato anche Sinner all’ingresso dell’albergo per chiedergli un autografo “per un amico che non è potuto venire”. Il faccia a faccia con Bruno Vespa e l’incontro con il campione di tennis andranno in onda a ‘Le Iene’ nel servizio di Stefano Corti e Marco Occhipinti stasera, 26 ottobre, in prima serata, su Italia1. Qualche giorno fa, in un post su X, il direttore Vespa ha attaccato il tennista altoatesino per la scelta di non partecipare alla Coppa Davis con la nazionale, scrivendo: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco, vive a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Bruno Vespa torna sulla polemica con Sinner: il tennista risponde firmando una bandiera con dedica "A Bruno, con affetto" - facebook.com Vai su Facebook
Quando il giornalismo dimentica il rispetto L’ultimo attacco di Bruno Vespa contro Jannik Sinner è un segnale inquietante. Non è più critica, è accanimento. Ed è, soprattutto, la fotografia di un certo modo di fare informazione che non sa più riconoscere il m - X Vai su X
La pace tra Sinner e Bruno Vespa a Le Iene, il giornalista: “Tifo per lui ma doveva giocare la coppa Davis” - In un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi, 26 settembre, Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli co ... Lo riporta fanpage.it
“Lo tifo, ma deve giocare la Coppa Davis”: Vespa torna ancora su Sinner. E l’azzurro firma una bandiera: “A Bruno, con affetto” - Bruno Vespa torna sulla polemica con Sinner: il tennista risponde firmando una bandiera con dedica "A Bruno, con affetto" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Pace fra Vespa e Sinner a Le Iene. Il giornalista: «Lo tifo ma non gli perdono il no alla Davis». Jannik firma una bandiera: «A Bruno, con affetto» - La trasmissione di Italia 1, in onda questa sera, ha cercato di riappacificare le parti, offrendo una carota al conduttore televisivo che divertito ha ribadito la propria posizione: «Ma tifo per lui». Riporta corriere.it