bruno vespa e jannik sinner alle iene dopo la polemica sulla coppa davis

Bruno Vespa MILANO – Polemica sulla Coppa Davis e Jannik Sinner: dopo giorni di meme e reazioni, Le Iene hanno intercettato Bruno Vespa per chiedergli spiegazioni. Ma non si sono fermate qui. Durante il torneo di Vienna, Stefano Corti ha avvicinato anche Sinner all’ingresso dell’albergo per chiedergli un autografo “per un amico che non è potuto venire”. Il faccia a faccia con Bruno Vespa e l’incontro con il campione di tennis andranno in onda a ‘Le Iene’ nel servizio di Stefano Corti e Marco Occhipinti stasera, 26 ottobre, in prima serata, su Italia1. Qualche giorno fa, in un post su X, il direttore Vespa ha attaccato il tennista altoatesino per la scelta di non partecipare alla Coppa Davis con la nazionale, scrivendo: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco, vive a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

