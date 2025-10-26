Un giovane talento sbocciato in maniera meravigliosa, un veterano nuovamente ai vertici, una promessa acclarata un po’ sfortunata. Questo è il bilancio in sintesi dell’ Italia ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica sul fronte maschile: si era partiti per Jakarta con l’obiettivo di accedere a delle finali (tre erano un target concreto) e di conquistare delle medaglie (una poteva essere nelle corde, a quattro anni dalle ultime gioie in questa manifestazione), si è tornati a casa a mani vuote in termini di allori e con due atti conclusivi all’attivo, ma anche con delle indicazioni importanti sul fronte tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Brugnami, l'orizzonte è azzurro. Targhetta, futuro da portento. Macchini sbava. Specialisti o squadra dopo i Mondiali?