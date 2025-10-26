Brugherio (Monza e Brianza) – In tre minuti secchi, venerdì sera Giuseppe Calabretta, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, indagato nell’inchiesta sulla corruzione a Cologno Monzese, ha commentato la sua situazione giudiziaria e ha annunciato che resterà al suo posto. Calabretta è indagato per presunti incarichi o consulenze in cambio del sostegno in campagna elettorale all’ex sindaco di Cologno Angelo Rocchi. Per lui, così come nei suoi confronti di altri 4 indagati, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha disposto la sospensione dai pubblici uffici e il divieto temporaneo di esercitare la professione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, l’indagato Calabretta in Consiglio comunale: “Sono innocente, non mi dimetto”