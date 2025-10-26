Browser AI sotto attacco | la vulnerabilità Prompt Injection minaccia Comet e Atlas

L’ascesa dei browser potenziati dall’intelligenza artificiale come Perplexity Comet e ChatGPT Atlas di OpenAI promette di rivoluzionare la nostra interazione con il web. Tuttavia, questa nuova era digitale si scontra con un avversario inaspettato: una vulnerabilità di sicurezza intrinseca che potrebbe trasformare questi assistenti digitali in strumenti per azioni malevole. La scoperta arriva dai ricercatori di Brave, che lanciano un allarme sulle capacità “agentiche” di questi software. Agenti AI: futuro del web o la sua fine?. . 🔗 Leggi su Pantareinews.com

