Brindisi alla cultura del vino Il convegno di Icec tra identità e sostenibilità

CASTIGLION FIORENTINO Una mattinata di cultura, storia e gusto ha animato ieri l’aula magna della Misericordia al Chiostro di San Francesco, dove si è svolto l’incontro dal titolo "In Vino Veritas. Vitigni, vino e territorio tra tradizione e innovazione", promosso dall’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (Icec). Moderata dal professor Pierluigi Rossi, la conferenza ha intrecciato saperi e prospettive grazie agli interventi del professor Paolo Giulierini, di Guido Fatucchi e della dottoressa Giulietta Tavanti, che hanno offerto un ampio sguardo sul vino come espressione identitaria e culturale, tra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

