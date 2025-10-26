Brie Larson nostalgica del tour con Jesse McCartney | Un sogno davvero bizzarro

L'attrice protagonista di Captain Marvel ha raccontato il periodo in cui partecipò al tour musicale dell'idolo dei teenager anni 2000 Jesse McCartney. Ospite del podcast Not Gonna Lie, Brie Larson ha ripercorso alcune fasi della sua lunga carriera, tornando indietro ai primi anni 2000, quando si unì al tour musicale di Jesse McCartney. Nel 2003, Brie Larson entrò a far parte della famiglia di Disney Channel prima di firmare un contratto discografico e pubblicare l'album Finally Out of P.E. e partecipare in seguito al tour di McCartney. Brie Larson ricorda il tour musicale con Jesse McCartney "Alla notizia Ero fuori di me. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brie Larson nostalgica del tour con Jesse McCartney: "Un sogno davvero bizzarro"

