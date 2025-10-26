Brentford-Liverpool in diretta | le formazioni complete della Premier League

2025-10-25 19:48:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Liverpool si sposterà di un punto dietro la capolista Premier League, l’Arsenal, se la squadra di Arne Slot dovesse vincere in casa contro il Bretnford sabato. I Reds hanno perso le ultime tre partite nella massima serie dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Manchester United domenica scorsa, ma hanno vinto 5-1 in casa dell’Eintracht Francoforte in Champions League mercoledì. Il Brentford è imbattuto nelle quattro partite casalinghe in tutte le competizioni nel 202526 e una seconda vittoria della settimana dopo la vittoria per 2-0 dei Bees in casa del West Ham lunedì potrebbe portare la squadra di Keith Andrews nella top 10. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Brentford-Liverpool in diretta: le formazioni complete della Premier League

