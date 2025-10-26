Bravo Conte a rialzare la truppa dopo due sconfitte e a ridotarla di una fame di scudetto Gazzetta
Se dopo ala sconfitta in Champions contro il Psv tutti ce l’avevano con Conte, reo di aver sfaldato una macchina perfetta che aveva vinto lo scudetto e soprattuto di lamentarsi degli acquisti del Napoli, acquisti che lui aveva chiesto. Eppure Conte è riuscito ancora una volta a sorprendere tutti e ha battere l’Inter per 3-1 con una partita impostata bene e senza sbavature da parte del Napoli. Un compito non semplice. Leggi anche: Napoli, chi ha fatto la campagna acquisti? È Conte che ha voluto Beukema, Lucca, Lang e pure De Bruyne? “Questo è il football, bellezza. Il Milan pensava di allungare in vetta, invece si è incartato in casa contro il Pisa ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
