Brandini | Salute mentale serve un servizio pubblico e accessibile a tutti
La capogruppo di Azione in Consiglio comunale, Serena Brandini, ha aderito alla campagna nazionale “Diritto a Stare Bene”, la proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione in Italia di un Servizio nazionale di psicologia pubblico e gratuito. L’iniziativa, che ha già superato le 50. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Un'Occasione Persa per l'Inclusione e la Salute Pubblica (Segnale deludente dal Consiglio del Municipio Roma XIII Aurelio) Oggi è stata bocciata la mozione per l'Ampliamento dei servizi di supporto psicologico e di orientamento anche agli uomini vittime di - facebook.com Vai su Facebook
Salute mentale, dalla Dichiarazione di Parigi alla via italiana: ora serve agire - La recente Dichiarazione di Parigi, sottoscritta da 31 Paesi europei, richiama l’urgenza di affrontare la crisi della salute mentale con un approccio integrato e trasversale, promuovendo il benessere ... Scrive quotidianosanita.it
Salute mentale. Pronte le nuove linee d’indirizzo del Ministero. Ecco gli obiettivi per le Regioni - Trasmesso alle Regioni il documento che disegna il percorso per il potenziamento dei Dipartimenti di Salute mentale. Scrive quotidianosanita.it
Oltre la “follia”, ripensare il linguaggio con cui i media raccontano la sofferenza mentale - La tragedia di Castel d’Azzano è l’ultimo esempio di un modo di raccontare la sofferenza psichica che andrebbe cambiato per combattere lo stigma ... Da repubblica.it