Box Office USA | Il film anime Chainsaw Man vince il weekend

L’anime giapponese Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha vinto il Box Office USA nel weekend dal 24 al 26 ottobre. In un weekend, il penultimo del mese di ottobre, privo di enormi film attira-pubblico, il sorprendente anime Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha portato a casa una vittoria da 17.25 milioni di dollari approfittando delle 3000 sale a disposizione. Il film evento è arrivato nelle sale USA attraverso un punteggio del 96% della critica e del 99% del pubblico su Rotten Tomatoes, combinazione più unica che rara, assieme ad una “A” su CinemaScore e ben 5 su 5 su PostTrak. Tanta roba! Sony e Crunchyroll, che hanno distribuito il film in tandem, hanno già raccolto la bellezza di 80 milioni di dollari dal mercato giapponese e da alcuni mercati internazionali selezionati. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

