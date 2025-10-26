Box Office USA | Il film anime Chainsaw Man vince il weekend
L’anime giapponese Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha vinto il Box Office USA nel weekend dal 24 al 26 ottobre. In un weekend, il penultimo del mese di ottobre, privo di enormi film attira-pubblico, il sorprendente anime Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha portato a casa una vittoria da 17.25 milioni di dollari approfittando delle 3000 sale a disposizione. Il film evento è arrivato nelle sale USA attraverso un punteggio del 96% della critica e del 99% del pubblico su Rotten Tomatoes, combinazione più unica che rara, assieme ad una “A” su CinemaScore e ben 5 su 5 su PostTrak. Tanta roba! Sony e Crunchyroll, che hanno distribuito il film in tandem, hanno già raccolto la bellezza di 80 milioni di dollari dal mercato giapponese e da alcuni mercati internazionali selezionati. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le emozioni di #PastLives in vetta al box office italiano! L'imperdibile film di Celine Song, candidato a due premi Oscar, ti aspetta in queste sale: https://pastlives.alcinema.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Box Office USA | Black Phone 2 stende tutti e vince il weekend - L'horror Black Phone 2 ha vinto il Box Office USA nel weekend d'esordio, TRON: Ares è secondo con un calo mostruoso. Riporta universalmovies.it
Box office film più visti: Black Phone 2 e Good Fortune sono le novità - vede al primo posto la novità Black Phone 2 (26,500,000 dollari): Finn, ora diciassettenne, ... Scrive msn.com
Un film Minecraft sconquassa il box office USA, debutto record da 157 milioni - Box office americano da urlo con la riscossa dei videogiochi al cinema, Un film Minecraft infrange il muro dei 157 milioni diventando il miglior debutto di sempre per un film tratto da videogame. Secondo movieplayer.it