Borsotti | Sono soddisfatto di come scio le parti tecniche Posso far meglio su tracciati più tecnici

Lo svizzero Marco Odermatt inaugura la stagione di Coppa del Mondo maschile di sci alpino aggiudicandosi l’odierno slalom gigante disputato a Soelden. Il corridore elvetico, alla quarantaseiesima affermazione della sua carriera, precede l’austriaco Marco Schwarz e il norvegese Atle Lie McGrath. Il migliore in casa azzurra è Alex Vinatzer che, grazie alla prepotente rimonta realizzata nella seconda parte di gara, risale dalla ventunesima posizione e chiude ottavo. Conclude in ventiduesima posizione Luca De Aliprandini che perde quattro posti rispetto alla prima discesa. Deve invece accontentarsi della ventiquattresima piazza Giovanni Borsotti, staccato di 2”55 dal vincitore, che lascia però intravedere segnali positivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

