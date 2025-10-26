Borsa arriva una settimana statisticamente profittevole Sarà rispettata questa statistica?

La statistica dice che.la settimana che sta per cominciare è tra le più profittevoli. Guardando al mercato statunitense, negli ultimi 31 anni, gli ultimi quattro giorni di contrattazione di ottobre ed i primi tre di novembre hanno registrato queste performance: Dow in rialzo medio dell’1,89%, S&P500 dell’1,88% e Nasdaq del 2,34%. Pier Nicola Assiso in un articolo sul LombardReport.com del 25 ottobre 2025 riporta questa statistica e fa il punto su diversi indici: S&P 500, CAC 40, Dax Future, Future Euro Stoxx 50 e Future FTSE MIB 40. LEGGI IN PROVA LOMBARDREPORT.COM, CLICCA QUI S&P 500. L’S&P 500 venerdì ha bucato nuovamente i massimi storici, in un contesto che sembrava aver portato ad una rottura di una trendline ascendente del trend rialzista che dura da aprile-maggio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

