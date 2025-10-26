Borgomanero inaugurata la nuova area cani
Nuova area cani a Borgomanero, inaugurata sabato 25 ottobre. Al taglio del nastro presente il sindaco Sergio Bossi con l'assessore Elisa Zanetta, colei che ha reso possibile, insieme all'Ufficio tecnico, la realizzazione di questo spazio in riva all'Agogna, in parte dedicato ai cani, ma composto.
Oggi pomeriggio è stata inaugurata la nuova area di sgambamento cani realizzata in via Aldo Moro. Al taglio del nastro il sindaco Sergio Bossi con l'assessore Elisa Zanetta, colei che ha reso possibile, insieme all'Ufficio tecnico, la realizzazione di questo spa