Boom di presenze per la 30° edizione della Strasalerno ma non mancano polemiche
Boom di presenze, per la 30ª edizione della StraSalerno, la manifestazione podistica che da tre decenni trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto di sport, benessere e condivisione. Dalle ore 8:30 di stamattina, infatti, al via la mezza maratona da 21,095 km, la gara agonistica da 10. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie C: “Boom di presenze, oltre 840mila spettatori dopo dieci giornate” - facebook.com Vai su Facebook
Gangi, boom di presenze per la Mostra Mercato Agro Zootecnica e la Sagra del Cinghiale Madonita | http://Palermomania.it - X Vai su X
Muravera, boom di presenze per la ventesima edizione di Maskaras - Le maschere tradizionali dell’isola hanno percorso ieri sera la via Roma (trasformata in isola pedonale) tra gli ... Scrive unionesarda.it