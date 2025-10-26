bonus alimentare per le famiglie bisognose

A San Benedetto torna il bonus alimentare. E da quest’anno sarà caricato direttamente sulla tessera sanitaria dei cittadini che ne avranno diritto. L’avviso pubblico resterà aperto dal 29 ottobre al 24 novembre e prevede una dotazione complessiva di 150 mila euro. Potranno fare domanda i residenti con cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno, con un Isee corrente non superiore a 12 mila euro. La richiesta potrà essere inoltrata soltanto in modalità digitale, tramite Cie o Spid. "Ci siamo prefissati di poter far spendere questi buoni già dal 22 dicembre per il periodo natalizio", ha spiegato l’assessore Stefano Muzi, precisando che l’importo varierà da 100 a 300 euro a seconda del nucleo familiare e della fascia di reddito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

