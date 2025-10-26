Bolzano presidente del Consiglio Vettori denunciato dalla moglie per violenza | divieto di avvicinamento

La misura dopo l’ennesima lite in settimana tra la coppia, che è in fase di separazione. In casa era giunta la polizia dopo l'allarme dei vicini spaventati dalle urla. Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano al momento si difende parlando di semplice lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bolzano presidente consiglio vettoriLe liti con la moglie, le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa: nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano - Carlo Vettori, 43 anni, esponente di Fratelli d'Italia, rischia di dover indossare anche il braccialetto elettronico. Riporta msn.com

bolzano presidente consiglio vettoriVettori accusato di violenza domestica dalla moglie, pronte le dimissioni da presidente del consiglio comunale: "Non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuna donna" - “Non permetterò all’opposizione di strumentalizzare una questione personale per mettere in discussione l’impegno e i risultati del centrodestra al Governo di Bolzano. Come scrive ildolomiti.it

bolzano presidente consiglio vettoriBufera su Carlo Vettori di Fratelli d’Italia: Codice Rosso e divieto di avvicinamento dopo la denuncia della moglie - Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano, esponente di Fratelli d’Italia, è accusato di violenza domestica e rischia il braccialetto elettronico. Segnala msn.com

