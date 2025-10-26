Bologna spreca due gol di vantaggio Fiorentina salva dal dischetto | al Franchi finisce 2-2
Castro e Cambiaghi illudono i rossoblù, ma i viola rimontano con due rigori (Gudmundsson e Kean). Holm espulso nel finale, Dodò fallisce il colpo del 3-2 a porta vuota. La Fiorentina strappa un pareggio insperato al Franchi contro il Bologna, che vede sfumare una vittoria pesantissima in ottica classifica. La squadra di Niccolini (in panchina al posto di Italiano) si porta avanti 2-0 con Castro e Cambiaghi, sfiora il tris annullato a Dallinga e domina per un’ora. Poi due rigori rimettono in corsa i viola: prima Gudmundsson, poi Kean dal dischetto al 96’ fissano il 2-2. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
