Bologna, 26 ottobre 2025 – Settimana corta, dal lunedì al venerdì, all’ Iis Belluzzi Fioravant i a partire da settembre 2026. Per di più senza rientri pomeridiani: campanella d’ingresso alle 8, mentre quella d’uscita, per tre giorni è alle 13,30 e per due è alle 14,25. Ora il fischio finale, per tutti, era alle 14 con il sabato in classe. Una riorganizzazione possibile grazie all’ ora portata a 55 minuti. Il tutto è stato portato in Collegio dei Docenti e poi in Consiglio di Istituto dove è stato approvato con quindici voti favorevoli e tre contrari. Una rivoluzione voluta dal nuovo preside, Marco Ortu, arrivato in via Cassini a settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, settimana corta al Belluzzi Fioravanti: studenti a casa il sabato. “Così riduciamo il rischio di burnout”

