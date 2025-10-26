Bologna abbraccia Marco Mengoni | concerti all’Unipol Arena e pausa al ristorante Donatello
Bologna, 26 ottobre 2025 - Una collezione dei momenti più significativi delle due date all’ Unipol Arena e una foto al ristorante Donatello. Sono i contenuti apparsi sui social che ritraggono Marco Mengoni ( foto ) durante le ore trascorse in città. Il reel pubblicato sul suo profilo è accompagnato da un ringraziamento alla città che lo ha accolto con calore il 24 e 25 ottobre. Chi segue l’artista sa che è un piccolo regalo per i fan, ogni palazzetto ha la propria collezione di scatti. Il tour ‘Marco Mengoni - Live in Europe’. Il concerto ha percorso 16 anni di carriera di Mengoni, da ‘ Ti ho voluto bene veramente ’, ‘Guerriero’ e ‘Sai che’ a ‘Esseri umani’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
ROMA (ITALPRESS) – Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Alla “SuperTennis Arena” di BolognaFiere, dal 18 al 23 novembre, la Davis Cup Final 8 2025 vedrà gli azzurri difendere il titolo vinto - facebook.com Vai su Facebook
Bologna abbraccia Marco Mengoni: concerti all’Unipol Arena e pausa al ristorante Donatello - Le foto del cantante in città per le due date del suo tour: dal pubblico di Casalecchio al blitz nel locale di via Righi amato dagli artisti ... Si legge su msn.com
Marco Mengoni conquista l’Unipol Arena: “Così sono uscito dal periodo più duro della mia vita” - Fan in visibilio per il primo dei due concerti: 2 ore di show in cui il cantante ha ripercorso la sua intera carriera: dai singoli più recenti alle hit immortali, prendendo per mano il pubblico in un ... msn.com scrive
Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Bologna - Dopo i quattro appuntamenti all’Unipol Forum di Assago e la doppia data alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Marco Mengoni porterà la sua musica a Bologna. Riporta tg24.sky.it