Bologna, 26 ottobre 2025 - Una collezione dei momenti più significativi delle due date all’ Unipol Arena e una foto al ristorante Donatello. Sono i contenuti apparsi sui social che ritraggono Marco Mengoni ( foto ) durante le ore trascorse in città. Il reel pubblicato sul suo profilo è accompagnato da un ringraziamento alla città che lo ha accolto con calore il 24 e 25 ottobre. Chi segue l’artista sa che è un piccolo regalo per i fan, ogni palazzetto ha la propria collezione di scatti. Il tour ‘Marco Mengoni - Live in Europe’. Il concerto ha percorso 16 anni di carriera di Mengoni, da ‘ Ti ho voluto bene veramente ’, ‘Guerriero’ e ‘Sai che’ a ‘Esseri umani’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna abbraccia Marco Mengoni: concerti all’Unipol Arena e pausa al ristorante Donatello