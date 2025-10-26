Arriva l’annuncio tanto atteso: grandi novità per tutti gli italiani. Da ora le bollette si potranno dimezzare: “Basta semplicemente una telefonata” Il caro bollette ha sempre messo in grande difficoltà gli italiani. Da anni i cittadini aspettavano novità significative dal Governo, per evitare di pagare più del dovuto e provare a risparmiare. Molto spesso ci si è affidati ai bonus erogati dallo Stato per fornire un sostegno economico ai cittadini. Ma non tutti possono sfruttarli. Generalmente questi aiuti sono rivolti a chi ne ha più necessità: alle persone che hanno un reddito più basso, a chi vive situazioni emergenziali e a chi fatica ad andare avanti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Bollette, l’annuncio ufficiale: basta una telefonata e si dimezzeranno