Bollate Silvia Gissi Ambasciatrice di Pace per l’impegno antimafia

Ilnotiziario.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Sabato 11 ottobre, nella splendida cornice di Villa Myliis a Sesto san Giovanni, è stato conferito a Silvia Gissi, cittadina di Bollate, il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatrice di Pace” per il suo impegno costante nella diffusione della cultura della legalità e nella lotta contro le mafie. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

