Bollate Silvia Gissi Ambasciatrice di Pace per l’impegno antimafia
. Sabato 11 ottobre, nella splendida cornice di Villa Myliis a Sesto san Giovanni, è stato conferito a Silvia Gissi, cittadina di Bollate, il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatrice di Pace” per il suo impegno costante nella diffusione della cultura della legalità e nella lotta contro le mafie. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Il prossimo incontro dei "Mercoledì della Salute", che si terrà il 29 ottobre in Biblioteca Comunale a Bollate
