Bollate nei Mercoledì della Salute si parla di ansia
e di come vincerla. Nel prossimo incontro dei “Mercoledì della Salute”, che si terrà il 29 ottobre in Biblioteca Comunale a Bollate, alle 10 del mattino, conosceremo meglio l’ansia e i suoi sintomi. In Italia, oltre 16 milioni di persone vivono un disagio psicologico; dal 2022 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
