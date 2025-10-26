Bollate nei Mercoledì della Salute si parla di ansia

Ilnotiziario.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e di come vincerla. Nel prossimo incontro dei “Mercoledì della Salute”, che si terrà il 29 ottobre in Biblioteca Comunale a Bollate, alle 10 del mattino, conosceremo meglio l’ansia e i suoi sintomi. In Italia, oltre 16 milioni di persone vivono un disagio psicologico; dal 2022 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

bollate nei mercoled236 della salute si parla di ansia

© Ilnotiziario.net - Bollate, nei “Mercoledì della Salute” si parla di ansia

Altri contenuti sullo stesso argomento

bollate mercoled236 salute parlaBollate, nei “Mercoledì della Salute” si parla di ansia - Nel prossimo incontro dei “Mercoledì della Salute”, che si terrà il 29 ottobre ... Si legge su ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Bollate Mercoled236 Salute Parla