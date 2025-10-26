Bollate il Comune perde l’agente pugile
. La Polizia locale perde uno dei suoi agenti più operativi, Luciano Bardaro, classe 1983, nato a Napoli. Nel 2023 il comune di Bollate ha attinto alla graduatoria del comune di Bresso e dal primo di settembre ha assunto Bardaro, che ha espletato per lo più la mansione di pattuglia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Contenuti che potrebbero interessarti
| FORMAZIONE Il Comune di San Donato e il Comune di Bollate hanno progettato insieme un percorso formativo per dirigenti e responsabili degli Ente. Finanziato dal PNRR, il progetto si avvale della collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - facebook.com Vai su Facebook
Bollate, il Comune perde l’agente pugile - La Polizia locale perde uno dei suoi agenti più operativi, Luciano Bardaro, classe 1983, nato a Napoli. Da ilnotiziario.net