Bollate il Comune perde l’agente pugile

26 ott 2025

. La Polizia locale perde uno dei suoi agenti più operativi, Luciano Bardaro, classe 1983, nato a Napoli. Nel 2023 il comune di Bollate ha attinto alla graduatoria del comune di Bresso e dal primo di settembre ha assunto Bardaro, che ha espletato per lo più la mansione di pattuglia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

