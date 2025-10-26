bolide sparito in germania sequestro da 12 milioni

Una supercar da 12 milioni di euro sparita dalla Germania è spuntata a Milano: era in bella vista dentro un autosalone di via Dei Missaglia alla periferia sud della città. Venerdì pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile l’hanno sequestrata perché "oggetto di appropriazione indebita ", reato consumato in Germania e denunciato alle autorità tedesche il 23 ottobre scorso. La fuoriserie in questione è una Pagani Zonda Tricolore di colore grigio, versione in edizione limitata della supercar Pagani Zonda, creata nel 2010 per celebrare il 50esimo anniversario della pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori, di cui sono stati realizzati solo tre esemplari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

