Body cam per gli agenti della polizia locale

Rivoluzione per la polizia locale di Mira. Da lunedì 27 ottobre, gli agenti del Comune di Mira inizieranno a indossare le body cam durante i servizi effettuati sul territorio comunale. «Si tratta di piccole telecamere che riprendono, in base alle circostanze e alle necessità operative, quanto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

PIÙ SICUREZZA PER MARTINENGO! L’Amministrazione Comunale ha investito oltre 40.000 € per rendere la nostra città più sicura e tutelare il decoro urbano. Ecco le nuove dotazioni: Body-cam per gli agenti della Polizia Locale, a tutela del loro operato e - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Sumy, le drammatiche immagini dalle body cam degli agenti poco dopo l’attacco russo - La polizia di Sumy ha pubblicato le immagini riprese dalle body cam degli agenti intervenuti nei primi momenti dopo l’attacco russo alla città settentrionale dell'Ucraina avvenuto domenica 13 e che ha ... Si legge su rainews.it

Body cam, droni e foto trappole. In arrivo i fondi per la polizia locale - Ci sono anche Mediglia, Pantigliate, Paullo, Cerro al Lambro, Carpiano e Vizzolo Predabissi tra i Comuni lombardi beneficiari dei finanziamenti di Regione ... ilgiorno.it scrive

Body Cam per gli assistenti GTT - ?GTT avvia la sperimentazione delle body cam per gli Assistenti alla Clientela: un provvedimento a tutela di operatori e passeggeri. Segnala zipnews.it