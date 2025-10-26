Boccia | Nella campagna elettorale non sono uno strumento e neanche un bersaglio - VIDEO

A Villa Domi, a Napoli, la presentazione delle liste di “DimensioneBandecchi” per le regionali 2025 si è appena conclusa ùquando Adnkronos lancia la notizia dell'imminente udienza preliminare davanti al Gup della Procura di Roma del processo seguente all’esposto presentato dall’ex Ministro della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondisci con queste news

De Luca,'auguri a candidati, campagna elettorale sia civile'. 'Boccia e Sangiuliano? dobbiamo sempre avere spirito cristiano' $ANSA - X Vai su X

Ieri a Trani ho dato il via alla mia campagna elettorale. Quello che è stato fatto è solo un punto di partenza. È stato un momento di grande partecipazione e confronto, insieme ad Antonio Decaro, Francesco Boccia e a tanti esponenti del Partito Democratico Ne - facebook.com Vai su Facebook

Bandecchi e il "matrimonio" politico con Maria Rosaria Boccia: "Sangiuliano? Un uomo vuoto: che faceva ciò che lei gli consigliava" - Stefano Bandecchi arriva a piazza Carità dove lo aspettano i primi appuntamenti on the road di una campagna elettorale che si annuncia a dir poco scoppiettante, tra polemiche al vetriolo e colpi di sc ... Come scrive napolitoday.it

Regionali, Boccia: "Sono candidata e arriva la notifica dell'udienza dal Gup" - “Come nelle migliori tradizioni, non appena è stata ufficializzata la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania nella lista Dimensione Bandecchi, viene fuori la notizia come riportato da A ... Riporta napolitoday.it

De Luca,'auguri a candidati, campagna elettorale sia civile' - "Credo che sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente della Regione fare gli auguri di buon lavoro a tutti i candidati. Riporta ansa.it