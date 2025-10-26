Blu Basket Mascio | Non possono pagare sempre le società Farò le mie valutazioni
Monza. Ad una settimana dalla tragedia della morte di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi di Pistoia che stavano tornando dalla trasferta di Rieti, il presidente della Blu Basket Stefano Mascio torna a prendere posizione sulla questione, mostrando solidarietà al presidente della società di Rieti – i cui tifosi hanno assaltato il bus con sassi e mattoni, uccidendo l’autista – ed esprimendo forte preoccupazione per il futuro. “Volevo intanto fare i complimenti ai tifosi di Cento perché vedere quello striscione col nome di Raffaele Marianella è stato veramente bello, quello che dovrebbero fare tutto il tifo organizzato del mondo della palacanestro, perché ricordiamoci che la palacanestro non può essere uguale agli altri sport” apre Mascio nella sala stampa dell’Opiquad Arena, dopo la vittoria della sua squadra contro Cento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
