Bloccati sulla costa del Mottarone | due ragazzi salvati dal soccorso alpino

Intervento andato a buon fine quello della stazione di Omegna del soccorso alpino questa sera, domenica 26 ottobre.L'intervento è servito per mettere in salvo due ragazzi che si stavano arrampicando su una costa del Mottarone e sono rimasti bloccati. Attivato anche l'elicottero da Torino.I due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

