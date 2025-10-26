Bimbo intrappolato sotto un’auto ribaltata | i poliziotti lo salvano con gesto eroico

Momenti di terrore a Fort Worth, in Texas, dove un bambino è rimasto incastrato sotto un’auto dopo un incidente stradale. Il dipartimento di polizia locale ha diffuso il video del salvataggio, mostrando la drammatica corsa contro il tempo degli agenti intervenuti sul posto. « Dobbiamo spostare la macchina! Forza! », si sente gridare in sottofondo, mentre gli agenti e alcuni cittadini uniscono le forze per sollevare la vettura quel tanto che basta a liberare il piccolo. Un bebé fue rescatado de la parte de abajo de un auto que volcó en Fort Worth, Texas; un policía aplicó primeros auxilios tras el choque, y el menor reaccionó antes de ser trasladado a un hospital. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

