Bimba di 14 mesi salvata dai poliziotti con una corsa nel traffico Meloni ringrazia Jacopo e Gaia | Eroi!

Il panico, una bambina di soli 14 mesi che rischiava di soffocare, l’auto che si lancia nel traffico con i genitori che si fiondano verso il più vicino ospedale, ma il traffico li rallenta, fino a quando il padre non si rivolge a una volante della Polizia, che alla fine salverà la bambina. E’ accaduto qualche giorno fa a Roma, lungo la via Tiburtina. Due agenti della polizia di Stato, Jacopo e Gaia i nomi, in servizio al commissariato Sant’Ippolito, hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente e il traffico bloccato. Capiscono subito la gravità della situazione e, senza perdere un secondo, accendono sirene e lampeggianti e aprono un varco nel traffico scortando l’auto del papà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

