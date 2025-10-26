Bimba di 14 mesi salvata dai poliziotti con una corsa nel traffico Meloni ringrazia Jacopo e Gaia | Eroi!
Il panico, una bambina di soli 14 mesi che rischiava di soffocare, l’auto che si lancia nel traffico con i genitori che si fiondano verso il più vicino ospedale, ma il traffico li rallenta, fino a quando il padre non si rivolge a una volante della Polizia, che alla fine salverà la bambina. E’ accaduto qualche giorno fa a Roma, lungo la via Tiburtina. Due agenti della polizia di Stato, Jacopo e Gaia i nomi, in servizio al commissariato Sant’Ippolito, hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente e il traffico bloccato. Capiscono subito la gravità della situazione e, senza perdere un secondo, accendono sirene e lampeggianti e aprono un varco nel traffico scortando l’auto del papà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Polizia di Stato: “Una bimba di 14 mesi rischia di soffocare per una grave crisi respiratoria. Il papà, nel panico, cerca di raggiungere l’ospedale ma resta bloccato nel traffico. È in questo momento che lo notano Jacopo e Gaia, due agenti del commissariato San - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di 14 mesi rischia di soffocare, il padre bloccato nel traffico va nel panico: salvata da 2 poliziotti. Meloni: «Eroi» - Due poliziotti hanno salvato la vita a una bimba di 14 mesi, Alice, colta da una grave crisi respiratoria. Da ilmessaggero.it
Bimba di 14 mesi rischia di soffocare in auto e il padre va nel panico: salvata da due poliziotti. Meloni: «Eroi» - Due poliziotti hanno salvato la vita a una bimba di 14 mesi, Alice, colta da una grave crisi respiratoria. msn.com scrive
Corsa contro il tempo, poliziotti salvano bimba di 14 mesi - Una notte di paura, speranza e coraggio quella vissuta a Roma, dove due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, in servizio presso il Commissariato di P. Segnala ansa.it