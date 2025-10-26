Biasin ‘attacca’ Conte | Lo scorso anno fece intendere una cosa dopo Inter Napoli ieri evidentemente il ‘bene del calcio’ è passato in secondo piano
Inter News 24. Il clamoroso calcio di rigore concesso al Napoli per il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo continua ad alimentare polemiche. Oltre alle proteste nerazzurre, è arrivato anche il commento pungente del giornalista Fabrizio Biasin, che ha messo a confronto le reazioni passate e presenti del tecnico partenopeo Antonio Conte. Intervenendo su Twitter, Biasin ha ricordato le dichiarazioni infuocate di Conte risalenti a circa un anno fa, dopo un Inter-Napoli terminato 1-1. In quell’occasione, l’allora allenatore della Beneamata criticò aspramente l’incoerenza del VAR, chiedendo perché intervenisse solo “quando conviene” e invocando maggiore chiarezza per il bene del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Della serie: "Ma quanto è forte Pio Esposito?" Fabrizio Biasin ha commentato l'enorme clamore mediatico attorno all'attaccante dell'Inter e della Nazionale. Secondo noi una grandissima verità, che ne pensate? Fonte: TuttomercatoWeb #PioEsposito #Fantacal Vai su Facebook
Biasin su Conte: “Un anno fa retropensieri, ieri invece niente. Evidentemente…” - Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare le differenze nella comunicazione di Conte dopo due episodi contraddittori ... Da msn.com
Biasin: “Giorno libero? Scelta curiosa di Chivu. Una cosa mi sorprende più di tutte nell’Inter” - Durante il podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter verso la gara di sabato col Napoli: ... Riporta msn.com