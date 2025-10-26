Biasin ‘attacca’ Conte | Lo scorso anno fece intendere una cosa dopo Inter Napoli ieri evidentemente il ‘bene del calcio’ è passato in secondo piano

Inter News 24. Il clamoroso calcio di rigore concesso al Napoli per il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo continua ad alimentare polemiche. Oltre alle proteste nerazzurre, è arrivato anche il commento pungente del giornalista Fabrizio Biasin, che ha messo a confronto le reazioni passate e presenti del tecnico partenopeo Antonio Conte. Intervenendo su Twitter, Biasin ha ricordato le dichiarazioni infuocate di Conte risalenti a circa un anno fa, dopo un Inter-Napoli terminato 1-1. In quell’occasione, l’allora allenatore della Beneamata criticò aspramente l’incoerenza del VAR, chiedendo perché intervenisse solo “quando conviene” e invocando maggiore chiarezza per il bene del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

