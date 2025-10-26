Beyoncé Clooney e DiCaprio hanno tutti un’isola privata e ci si nascondono quando vogliono sparire dal mondo
Quando le celebrità di Hollywood vogliono staccare davvero la spina, non prenotano semplicemente una suite in un resort di lusso. Comprano un’isola intera. Da Beyoncé a George Clooney, da Leonardo DiCaprio a Johnny Depp, le star più pagate del mondo hanno investito milioni di dollari in paradisi privati dove paparazzi e fan non possono disturbare la loro pace. Ma cosa spinge questi personaggi a spendere cifre così astronomiche per possedere centinaia di acri di terra in mezzo all’oceano? La risposta non è solo il desiderio di privacy. Molte di queste isole si trovano nelle Bahamas, una destinazione che offre vantaggi fiscali straordinari. 🔗 Leggi su Cultweb.it
