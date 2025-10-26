Quando le celebrità di Hollywood vogliono staccare davvero la spina, non prenotano semplicemente una suite in un resort di lusso. Comprano un’isola intera. Da Beyoncé a George Clooney, da Leonardo DiCaprio a Johnny Depp, le star più pagate del mondo hanno investito milioni di dollari in paradisi privati dove paparazzi e fan non possono disturbare la loro pace. Ma cosa spinge questi personaggi a spendere cifre così astronomiche per possedere centinaia di acri di terra in mezzo all’oceano? La risposta non è solo il desiderio di privacy. Molte di queste isole si trovano nelle Bahamas, una destinazione che offre vantaggi fiscali straordinari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Beyoncé, Clooney e DiCaprio hanno tutti un’isola privata (e ci si nascondono quando vogliono sparire dal mondo)