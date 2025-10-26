beverino mette alla prova la leader sarzanese occasione per il rilancio

La settima giornata del campionato di Promozione girone B, in programma oggi pomeriggio alle 15, s’infiammerà con il derby tra il Magra Azzurri e il Levanto Calcio in scena al “Camaiora“. Arbitro Brizzi di La Spezia. "Ci aspetta una partita complicata - dichiara il mister dei santostefanesi Alessio Barletti - contro una squadra che ha valori che vanno oltre la loro classifica attuale. Voglio vedere la reazione del gruppo alla brutta sconfitta di Baiardo e sono sicuro che i ragazzi daranno il 100? per portare a casa i tre punti che diventano fondamentali per non cadere in vortici pericolosi". In casa Levanto a parlare è il ds Mirko Ruffini: "Questa gara si preannuncia quasi proibitiva contro un avversario d’altra categoria che è la rivelazione di questo inizio campionato, Noi proveremo a giocarci le nostre carte, che non sono poche, malgrado le tante defezioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

