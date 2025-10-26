BESTYA | Mercedes Mone affronterà Queen Maya il 9 novembre a Roma

Le voci delle ultime settimane trovano conferma e, dopo aver ufficializzato la presenza e quindi la difesa titolata del titolo femminile BESTYA Wrestling da parte di Mercedes Mone, la federazione italiana BESTYA rende ora ufficiale anche l’avversaria dell’ex Sasha Banks della WWE. La prima sfidante alla cintura e quindi avversaria di Mercedes, sarà una veterana nonché vera e propria leggenda della disciplina nel nostro paese, Queen Maya. Qui l’annuncio sugli account ufficiali della compagnia. Dopo il promo infuocato di @queenmayaicw , la dirigenza Bestya Wrestling ha preso la decisione che tutti aspettavano: sarà la Regina del Ring a sfidare @mercedesmone per il Bestya Women’s Championship! Una sfida generazionale, un first time ever destinato a riscrivere la storia del wrestling in Italia Riuscirà Queen Maya a spodestare la CEO alla sua prima difesa titolata, o sarà Mercedes a confermare il suo dominio mondiale? 9 Novembre Roma – Palatorrino Biglietti disponibili – link in bio! THIS IS THE MAIN EVENT!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - BESTYA: Mercedes Mone affronterà Queen Maya il 9 novembre a Roma

