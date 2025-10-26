Bessent | intesa raggiunta tra Usa e Cina

15.45 Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent,ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia. Si tratta delle due categorie di prodotti e materie prime su cui più si era concentrato lo scontro fra Washington e Pechino. L'intesa prevede che la Cina ritardi le restrizioni all'esportazione di terre rare e riprenda gli acquisti di soia dagli Stati Uniti. L'accordo, ha precisato Bessent, comprende anche l'ok di Pechino alla cessione di TikTok."Esclusa" la minaccia di dazi al 100% su Cina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

