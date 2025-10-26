Bessent Segretario del Tesoro Usa | Intesa con la Cina su Tik Tok terre rare e soia Esclusi dazi al 100%
Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno trovato un accordo “definitivo sulla vendita di TikTok ” con la Cina, e un’intesa iniziale su terre rare e soia, così come sono stati esclusi i dazi al 100% nei confronti di Pechino. Gli annunci sono stati fatti dal segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent nel corso del programma ‘ Face the Nation with Margaret Brennan ‘ della CBS News. Parlando di TikTok, Bessent crede che sull’accordo, che è “definitivo”, ad oggi “tutti i dettagli siano definiti, e spetterà ai due leader concludere la transazione giovedì in Corea “. A gennaio 2025 la Corte Suprema ha infatti confermato all’unanimità la legge federale che mette al bando la app, a meno che non venga venduta dalla sua società madre con sede in Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
