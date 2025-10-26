Bessent | Niente tariffe al 100% Pechino sospenderà restrizioni a export terre rare

"I dazi saranno evitati". Lo ha assicurato il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, segnalando un possibile accordo con la Cina per evitare l'escalation della guerra commerciale basata sui dazi, a pochi giorni dal summit tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. Intervistato da Abc, Bessent ha spiegato che la minaccia statunitense di aumentare al 100% i dazi sui prodotti cinesi è stata di fatto rimossa in cambio della sospensione da parte di Pechino delle restrizioni alle esportazioni globali di terre rare. "Sulle restrizioni alle esportazioni, la Cina le rimanderà di un anno mentre le rivede", ha spiegato il segretario dopo gli incontri con il Vice Premier cinese He Lifeng a Kuala Lumpur. 🔗 Leggi su Iltempo.it

