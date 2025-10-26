Al Teatro Gerolamo torna la rassegna “Musica da camera“, organizzata dall’ Orchestra Sinfonica di Milano con un omaggio a Luciano Berio nel centenario della nascita, questa mattina alle 11. La poetica di Berio tra sperimentazione e radici umanistiche, ha ridefinito il concetto di ascolto e di scrittura musicale, ponendo la relazione tra suono, voce e struttura come conoscenza. In concerto due pagine esemplari della sua produzione cameristica: il compositore intrattenne un legame duraturo e significativo con l’Orchestra Sinfonica di Milano, diventandone Direttore Onorario nel 2000, carica che mantenne fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2003. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Berio in dialogo coi grandi del ’900. L’omaggio speciale della Sinfonica