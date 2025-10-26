Bergarè | gran finale tra show cooking spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori
Gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori. Ultima giornata di Bergarè 2025, la manifestazione dedicata al Bergamotto di Reggio Calabria che anche quest’anno ha saputo unire imprese, istituzioni, scuole e cittadini in un racconto condiviso fatto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
Bergamo Città Alta "Il Lombardia 2025", il grande ciclismo a Bergamo La nostra BERGAMO ? #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoiloveyou #una - facebook.com Vai su Facebook
All roads lead to Bergamo for the grand finale Tutte le strade portano a Bergamo per il gran finale #ILombardia presented by @CA_Ita - X Vai su X
Gran finale a Miravalle. Lo show del motocross - Umbro: tutti gli occhi sono puntati su domenica per un weekend all’insegna della velocità e dell’adrenalina. Da lanazione.it