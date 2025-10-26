Bergarè | gran finale tra show cooking spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori

Gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori. Ultima giornata di Bergarè 2025, la manifestazione dedicata al Bergamotto di Reggio Calabria che anche quest’anno ha saputo unire imprese, istituzioni, scuole e cittadini in un racconto condiviso fatto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it