Benvenuto Messia Ricordi

Di Franco Presicci: Quella bici adesso sarà probabilmente appesa a un chiodo. Come un cimelio. Benvenuto Messia l'ha cavalcata per tanto tempo, da quando gliela regalò il notaio Alfredo Aquaro, di "Villaggio In", al termine di una "Passeggiata del plenilunio d'agosto". Quanti ricordi farà fluire, quella "due ruote". Infiniti. Perchè così sono i chilometri che ha macinato Ben durante la sua lunga vita; e le attività in cui si è impegnato. Ricco di idee, di energia, di sensibilità, di umanità. Come fotografo era un principe, mestiere ereditato dal padre Eugenio, il primo maestro dell'obiettivo di Martina.

IL CONCORSO La Giunta istituisce un concorso fotografico intitolato a Benvenuto Messia, decano dei fotografi scomparso lunedì 20 ottobre #martinafranca - facebook.com Vai su Facebook

Addio al decano dei fotografi. Il Maestro Benvenuto Messia morto a 93 anni - Un Maestro, con la M maiuscola, un cultore della bellezza, un amante della cultura in tutte le sue sfaccettature ma, soprattutto, un gentiluomo. Secondo msn.com

L'addio al 93enne Benvenuto Messia: appassionato di ciclismo, è stato anche un bravissimo fotografo e un attore - Aveva 93 anni ed era conosciuto per la sua passione per il ciclismo e per la fotogra ... Lo riporta manduriaoggi.it