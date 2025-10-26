Benedetta Rossi in tv con il marito dopo l'intervento | I figli non sono arrivati saremmo stati bravi genitori

Benedetta Rossi ha raccontato di essersi completamente ripresa dopo l'intervento per un nodulo alla tiroide, a cui si e sottoposta la scorsa estate. Al suo fianco a Verissimo il marito Marco Gentili, con cui è sposata da 28 anni: "Litighiamo poco ma in maniera pesante. I figli non sono arrivati, saremmo stati bravi genitori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Benedetta Rossi in tv con il marito dopo l’intervento: “I figli non sono arrivati, saremmo stati bravi genitori” - Benedetta Rossi ha raccontato di essersi completamente ripresa dopo l'intervento per un nodulo alla tiroide, a cui si e sottoposta la scorsa estate ... Secondo fanpage.it

Benedetta Rossi con il marito a Verissimo: «Marco mi sprona, ma i momenti no ci sono. Il segreto? Affrontarli isieme» - Tra gli ospiti di oggi Benedetta Rossi, anche conosciuta semplicemente come Benedetta, per ... Da msn.com

Dove vive Benedetta Rossi? La dimora e le origini della regina del "fatto in casa" - Benedetta Rossi vive ad Altidona, un borgo collinare dolcissimo in provincia di Fermo, nelle Marche. Come scrive tag24.it