Benedetta Caporale di Casoli premiata tra i migliori neolaureati d' Italia | l' abbraccio di tutta la sua comunità
Una giovane di Casoli, Benedetta Caporale, è tra i vincitori del prestigioso premio America Giovani 2025, un riconoscimento che ogni anno premia i 1.000 migliori neolaureati italiani, selezionati per merito accademico, talento e apertura internazionale. Ne dà notizia il sindaco di Casoli, Massimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
