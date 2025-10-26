Tempo di lettura: 3 minuti Le scosse che da giorni interessano l’Irpinia continuano a far tremare la popolazione, ma la situazione resta sotto controllo. A fare il punto è il comandante dei Vigili del Fuoco, Mario Bellizzi, intervenuto per chiarire l’evoluzione dello scenario e invitare alla calma senza abbassare la guardia. «Attualmente l’area è costantemente monitorata – ha spiegato Bellizzi –. È una situazione oggettivamente complessa, che suscita preoccupazione tra i cittadini, una preoccupazione assolutamente comprensibile per la sequenza di eventi che si sta registrando. Per fortuna, al momento, non abbiamo segnalazioni di danni significativi: qualche caduta di calcinacci a Montefredane e piccoli distacchi anche a Mercogliano, ma nulla di strutturalmente rilevante». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bellizzi: “Sequenza sismica sotto controllo, ma resta alta l’attenzione“