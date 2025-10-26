Bellezze nel Lazio | castello Ruspoli e i suoi giardini

Per chi si vuole godere gli ultimi raggi di ottobre, quel che ci vuole è un’escursione fuori porta, in uno dei giardini più belli di Europa: stiamo parlando del suggestivo Castello Ruspoli, anche conosciuto come palazzo Ruspoli, nella parte nord di Vignanello. Proprio in virtù della suggestività del posto, rientra nell’elenco delle dimore storiche del Lazio. La sua storia, e la sua costruzioni, sono legate al misterioso Bosco dei mostri di Boomarzo. I Giardini all’italiana. Voluto nel 1610 dalla moglie di Marco Antonio Marescotti, Ottavia Orsini, figlia del creatore del suggestivo giardino di Bomarzo, Il giardino all’italiana, di ispirazione rinascimentale, si trova sul lato orientale e si integra con le dimensioni del palazzo Ruspoli, collegato tramite un ponte levatoio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

