Bel tempo in arrivo ma per poco dopo il sole ancora temporali | previsioni meteo

(Adnkronos) – Ancora pioggia e quindi sole, con l'alta pressione in rimonta che si riprenderà a breve i suoi spazi. Ma l'illusione di una autunno più mite sarà breve. Già alla fine del mese, infatti, ecco tornare il maltempo con temporali diffusi ma anche con la neve oltre i 2000 metri di quota. Sono queste . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

