Beautiful Anticipazioni Americane | Luna ha in mano la carta vincente per uscire di prigione Will ci cascherà?

Nelle puntate americane di Beautiful, Luna è in prigione ma la ragazza ha già escogitato un modo - e pensa che funzionerà - per uscire dalla cella e tornare dal suo Will. Lo Spencer ci cascherà? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha in mano la carta vincente per uscire di prigione. Will ci cascherà?

