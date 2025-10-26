Beatrice Bellucci uccisa è caccia a due auto scappate I video e le tariffe sulle gare clandestine a Roma Parla il padre del 22enne indagato ora in coma

Si cercano due auto, viste scappare dopo l’impatto su via Cristoforo Colombo a Roma in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, 20 anni. L’incidente devastante di venerdì sera, poco dopo le 22, ha coinvolto anche la sua amica alla guida della Mini Cooper e due ragazzi a bordo di una Bmw Serie 1. L’ipotesi degli investigatori è che fosse in corso una corsa clandestina, anche se l’ora non sembra convincere del tutto. Il racconto del testimone. Le indagini condotte dai vigili urbani del Gruppo Mare partono da un buon punto: le testimonianze. Diverse persone hanno assistito all’impatto e i racconti, concordanti, descrivono una scena precisa. 🔗 Leggi su Open.online

LE NOTIZIE DEL GIORNO - La vittima è una ragazza di vent'anni, Beatrice Bellucci: era a bordo di una vettura speronata - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Bellucci aveva 20 anni e una vita intera davanti a sé. Spazzata via questa notte da un tremendo incidente stradale su via Cristoforo Colombo. Causato, secondo le prime testimonianze, da una corsa clandestina tra auto di grossa cilindrata. Una traged - X Vai su X

Il papà di Beatrice Bellucci, uccisa dallo scontro frontale a Roma: «Lei prudente alla guida, con le corse clandestine non c'entra nulla» - «Cucciola mia, era un tesoro, una ragazza solare, era prudente alla guida, scrivetelo che la mia Bea non c’entra nulla con le corse clandestine». Segnala roma.corriere.it

Chi era Beatrice Bellucci, la studentessa morta sulla Cristoforo Colombo - Aveva 20 anni, viveva all’Infernetto e studiava Giurisprudenza a Roma Tre. Da rainews.it

Chi era Beatrice Bellucci uccisa da un’auto in corsa. Il tifo per la Roma e il futuro da giurista - Nella serata di venerdì la ragazza di 20 anni era a bordo di una Mini guidata dalla sua amica sulla Cristoforo Colombo ... Come scrive msn.com